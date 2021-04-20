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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Представители восьми партий требуют отменить итоги выборов и провести повторны

Представители партий ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу журт», КСП, «Улутман», «Айкол», «Тынчтык» и «Бутун Кыргызстан» заявили сегодня журналистам, что ЦИК и Бишкекская ТИК, допустив «Ата Журт Кыргызстан» к выборам, нарушили закон.

По их словам, «Ата Журт Кыргызстан» не имела права участвовать в выборах в местные кенеши и должна быть отстранена от распределения мандатов, поскольку, в законе сказано, что баллотироваться в Жогорку Кенеш или местные кенеши может только та политорганизация, которая зарегистрирована или прошла перерегистрацию за 6 месяцев до дня голосования.

«Но «Ата Журт Кыргызстан» появилась только 26 февраля 2021 года на базе партии «Единство народа». Фактически, это новая партия», — сказал представитель «Айкол» Бакыт Керимбеков.

Участники пресс-конференции требуют снять не только «Ата Журт Кыргызстан», но полностью отменить итоги голосования в БГК и провести повторные выборы. 

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190815/
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