Представители восьми партий требуют отменить итоги выборов и провести повторны

Представители партий ДДК, Партии коммунистов Кыргызстана, «Улуу журт», КСП, «Улутман», «Айкол», «Тынчтык» и «Бутун Кыргызстан» заявили сегодня журналистам, что ЦИК и Бишкекская ТИК, допустив «Ата Журт Кыргызстан» к выборам, нарушили закон.

По их словам, «Ата Журт Кыргызстан» не имела права участвовать в выборах в местные кенеши и должна быть отстранена от распределения мандатов, поскольку, в законе сказано, что баллотироваться в Жогорку Кенеш или местные кенеши может только та политорганизация, которая зарегистрирована или прошла перерегистрацию за 6 месяцев до дня голосования.

«Но «Ата Журт Кыргызстан» появилась только 26 февраля 2021 года на базе партии «Единство народа». Фактически, это новая партия», — сказал представитель «Айкол» Бакыт Керимбеков.

Участники пресс-конференции требуют снять не только «Ата Журт Кыргызстан», но полностью отменить итоги голосования в БГК и провести повторные выборы.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.