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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

С инцидентом между журналистами и неизвестными на УИК в Оше разбирается милиция

В УВД Оша начато разбирательство по скандалу в УИК № 5304. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, в 12.56 поступил вызов о скандале в участковой комиссии. У одного из журналистов неизвестные женщины отобрали телефон.

«Участников потасовки доставили в отделение милиции. Две женщины пожаловались, что журналисты возле УИК не представились и начали их снимать. По их словам, телефон они отобрали до приезда милиции, а один из снимающих укусил ей палец», — заявляют в УВД.

Сотрудники СМИ тоже обратились с заявлением в милицию. По их словам, женщины и парень оскорбляли и препятствовали их работе.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/189636/
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