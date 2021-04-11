С инцидентом между журналистами и неизвестными на УИК в Оше разбирается милиция

В УВД Оша начато разбирательство по скандалу в УИК № 5304. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, в 12.56 поступил вызов о скандале в участковой комиссии. У одного из журналистов неизвестные женщины отобрали телефон.

«Участников потасовки доставили в отделение милиции. Две женщины пожаловались, что журналисты возле УИК не представились и начали их снимать. По их словам, телефон они отобрали до приезда милиции, а один из снимающих укусил ей палец», — заявляют в УВД.

Сотрудники СМИ тоже обратились с заявлением в милицию. По их словам, женщины и парень оскорбляли и препятствовали их работе.