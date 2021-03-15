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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Камчыбек Ташиев и Абдусалом Азизов начинают работу по делимитации границ

Сегодня в Гулистане (Сырдарьинская область Узбекистана) совместная группа по делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-узбекской границы приступает к очередному этапу работы. С кыргызстанской стороны ее возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, с узбекистанской — глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

Напомним, во время первого государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан в повестке дня обсуждался также вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Как отмечала ранее пресс-служба главы государства, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев пришли к мнению, что данную работу необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев.

Стороны намерены в самое ближайшее время обсудить самые проблемные участки и решить вопросы по ним.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном — 1 тысяча 378 километров. В настоящее время описано 92 процента границы. Неописанными пока остаются 10 участков.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/186385/
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