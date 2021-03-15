Камчыбек Ташиев и Абдусалом Азизов начинают работу по делимитации границ

Сегодня в Гулистане (Сырдарьинская область Узбекистана) совместная группа по делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-узбекской границы приступает к очередному этапу работы. С кыргызстанской стороны ее возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, с узбекистанской — глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

Напомним, во время первого государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан в повестке дня обсуждался также вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Как отмечала ранее пресс-служба главы государства, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев пришли к мнению, что данную работу необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев.

Стороны намерены в самое ближайшее время обсудить самые проблемные участки и решить вопросы по ним.