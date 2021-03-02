Визит Садыра Жапарова в Казахстан. С кем еще встретился президент Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня встретился с председателем мажилиса парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным. Об этом сообщает его пресс-служба.

Состоялся обмен мнениями об активизации межгосударственных отношений, в том числе и на уровне парламентов двух стран.

Нурлан Нигматулин отметил, что государственный визит Садыра Жапарова проходит в особое время — в год 30-летия независимости Кыргызстана и Казахстана. Он с удовлетворением подчеркнул, что все эти годы народы двух государств были рядом, преодолевали все трудности и тяготы на пути молодых стран, чему способствуют многовековые узы дружбы и добрососедства.

«Между государствами нет никаких политических разногласий, поступательно развиваются двусторонние отношения. В этом большая заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который всегда подчеркивает особую важность взаимодействия с Кыргызстаном. Президент страны Касым-Жомарт Токаев также придает первостепенное значение углублению совместного сотрудничества», — подчеркнул Нурлан Нигматулин.

«Народы Кыргызстана и Казахстана издавна связывают узы братства, дружбы и добрососедства. Я считаю, что наши народы должны продолжать улучшать традиции и ценности, унаследованные от наших предков», — отметил в свою очередь Садыр Жапаров.

Сегодня же президент КР встретился с премьер-министром РК Аскаром Маминым. Состоялись обмен мнениями о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении культурно-гуманитарного взаимодействия, и обсуждение иных актуальных тем совместной повестки.

Аскар Мамин отметил важность укрепления дружеских связей между братскими народами и выразил готовность к углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами. Садыр Жапаров выразил благодарность от имени кыргызского народа за масштабную помощь во время вспышки коронавирусной инфекции в 2020 году, которую одним из первых Кыргызстану оказало правительство Казахстана, в том числе по созданию «зеленых коридоров» для возвращения кыргызстанцев.

Президент Кыргызстана сегодня также возложил венок к Монументу защитников Отечества в Нур-Султане.