О смене власти и Сооронбае Жээнбекове: откровения Садыра Жапарова журналистам

В рамках своего первого официального визита в Россию президент Кыргызстана дал большое интервью «Российской газете».

Садыру Жапарову в числе прочих задали вопрос: «Садыр Нургожоевич, вы пришли к власти на волне народных волнений, вызванных недовольством итогами парламентских выборов. В последние годы такой «не юридический» механизм сменяемости власти стал в Кыргызстане явлением обыденным. Почему же так происходит, господин президент?»

Глава государства дал развернутый ответ.

«Действительно, за последние 30 лет в Кыргызстане три раза на фоне народных волнений сменялась власть. Наша страна переживает непростое время, что характерно в период становления молодого государства. Все страны проходят через подобные исторические испытания, исключений практически не бывает.

Нам надо просто пережить данный период, выстрадать свое государство, состояться как единый народ. Не скрою, зачастую у нас над общими интересами народа преобладают политические либо финансовые интересы какой-либо группы или персоны. По мере развития общества наши граждане постепенно осознают свое единство и неделимость, важность общего блага над частными интересами. Это непростой путь, но неизбежно мы придем к такому общему сознанию. В Коране в одном из хадисов сказано: «Знай: то, что миновало, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. И знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей». Я не могу предвидеть, что будет в будущем, знаю лишь, что наш целеустремленный и стойкий народ выдержит любые испытания», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, рассматривая особенности политических событий в Кыргызстане с другой стороны, мы видим, что прежние руководители страны не давали народу шансов на юридический механизм смены власти: масштабная фальсификация выборов, политические гонения, коррумпированность, клановость.

И люди были вынуждены силой свергать такую бессовестную власть. Я бы не сказал, что это хороший способ смены власти, однако в данных ситуациях у народа не осталось иного выбора для выражения недовольства действиями властей. Садыр Жапаров

«Добавлю, что народ Кыргызстана чрезвычайно активен и мобилен. Ментально мы свободолюбивая нация, состоявшая из множества племен, постоянно кочевавших. Поэтому любые попытки узурпировать власть в нашей республике обречены на неудачу. Также отмечу, что не последнюю роль в провоцировании нестабильности играют и внешние силы, заинтересованные в установлении контроля над нашей страной, имеющей чрезвычайно выгодное геополитическое расположение», — отметил он.

По мнению президента, тем не менее, насколько бы ни было сильным воздействие внешних сил, любая власть в первую очередь рушится впоследствии совершения собственных ошибок.

«Мой предшественник президент Сооронбай Жээнбеков, казалось, жил в своем собственном мире, оторванном от настоящей реальности и запросов общественности, поэтому принимал изначально неправильные решения, раздражавшие народ. Словом, причин для революций много, и если они происходят, это признак того, что обществу необходимы демократические перемены, трансформация общественно-политической системы и социально-экономический рывок», — резюмировал он.