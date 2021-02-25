Хватит травить народ! Депутат призывает кабмин регулировать качество продуктов

Необходим жесткий контроль против использования ГМО и других химикатов в производстве продуктов питания. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Самат Исманов.

По его словам, отмечается рост аллергических и хронических заболеваний среди населения Кыргызстана, а также бесплодия.

«В республике не регулируется использование пестицидов и других химикатов. Если бы у нас был запрет в этой сфере, экологическими чистыми продуктами мы могли бы привлекать и туристов. Нам надо установить особый контроль в сфере питания. Необходимо принять меры, чтобы наши же дети не были отравлены нами же», — призвал Самат Исманов.