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Власть

Хватит травить народ! Депутат призывает кабмин регулировать качество продуктов

Необходим жесткий контроль против использования ГМО и других химикатов в производстве продуктов питания. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Самат Исманов.

По его словам, отмечается рост аллергических и хронических заболеваний среди населения Кыргызстана, а также бесплодия.

«В республике не регулируется использование пестицидов и других химикатов. Если бы у нас был запрет в этой сфере, экологическими чистыми продуктами мы могли бы привлекать и туристов. Нам надо установить особый контроль в сфере питания. Необходимо принять меры, чтобы наши же дети не были отравлены нами же», — призвал Самат Исманов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184589/
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