Улукбек Марипов возмутился, что 85 процентов продуктов в Кыргызстане импортные

В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 9» правительство выделило для фермеров $6 миллиардов. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал премьер-министр Улукбек Марипов.
Он сообщил, что в курсе всех проблем, связанных с завышением цен на продукты питания.
«Я обошел рынки, и я в курсе цен на растительное масло, сахар, рис и мясо. Стоимость масла выросла на 163 процента. Мы изучили причину подорожания, выяснили, какие работы были проведены в этом направлении для решения вопроса, провели переговоры с крупными поставщиками из России и Казахстана», — сказал Улукбек Марипов.
Он также добавил, что в целях снижения цен на продукты питания и поддержки отечественных производителей правительство решило проводить ярмарки сельскохозяйственной продукции не только в Бишкеке, но и во всех регионах страны на постоянной основе.
Глава кабмина возмутился, что 85 процентов употребляемых продуктов питания являются импортными.