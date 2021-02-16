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Власть

Улукбек Марипов возмутился, что 85 процентов продуктов в Кыргызстане импортные

В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 9» правительство выделило для фермеров $6 миллиардов. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал премьер-министр Улукбек Марипов.

Он сообщил, что в курсе всех проблем, связанных с завышением цен на продукты питания.

«Я обошел рынки, и я в курсе цен на растительное масло, сахар, рис и мясо. Стоимость масла выросла на 163 процента. Мы изучили причину подорожания, выяснили, какие работы были проведены в этом направлении для решения вопроса, провели переговоры с крупными поставщиками из России и Казахстана», — сказал Улукбек Марипов.

Он также добавил, что в целях снижения цен на продукты питания и поддержки отечественных производителей правительство решило проводить ярмарки сельскохозяйственной продукции не только в Бишкеке, но и во всех регионах страны на постоянной основе.

Глава кабмина возмутился, что 85 процентов употребляемых продуктов питания являются импортными.

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«Почему мы все завозим, тогда как можем сами производить? Мы ведь сами можем производить кукурузное, подсолнечное масло. 85 процентов продуктов питания — импорт. Мы ведь можем хотя бы на 50 процентов себя обеспечивать. Поэтому в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9» для получения льготных кредитов фермерам в банках выделили 6 миллиардов сомов», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183636/
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