Улукбек Марипов возмутился, что 85 процентов продуктов в Кыргызстане импортные

В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 9» правительство выделило для фермеров $6 миллиардов. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал премьер-министр Улукбек Марипов.

Он сообщил, что в курсе всех проблем, связанных с завышением цен на продукты питания.

«Я обошел рынки, и я в курсе цен на растительное масло, сахар, рис и мясо. Стоимость масла выросла на 163 процента. Мы изучили причину подорожания, выяснили, какие работы были проведены в этом направлении для решения вопроса, провели переговоры с крупными поставщиками из России и Казахстана», — сказал Улукбек Марипов.

Он также добавил, что в целях снижения цен на продукты питания и поддержки отечественных производителей правительство решило проводить ярмарки сельскохозяйственной продукции не только в Бишкеке, но и во всех регионах страны на постоянной основе.

Глава кабмина возмутился, что 85 процентов употребляемых продуктов питания являются импортными.

«Почему мы все завозим, тогда как можем сами производить? Мы ведь сами можем производить кукурузное, подсолнечное масло. 85 процентов продуктов питания — импорт. Мы ведь можем хотя бы на 50 процентов себя обеспечивать. Поэтому в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9» для получения льготных кредитов фермерам в банках выделили 6 миллиардов сомов», — подчеркнул он.