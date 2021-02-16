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Власть

Правительство рассматривает вопрос присвоения Баткену официального статуса

Правительство рассматривает вопрос присвоения Баткенской области официального статуса. Об этом в прямом эфире в соцсетях сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

По его словам, в некоторых областях страны есть территории, где до сих пор не решены вопросы границ.

«Особенно в Баткенской области. Вчера поменялось руководство. Омурбек Суваналиев назначен полпредом региона. Я думаю, новое руководство выполнит поставленные задачи должным образом и в срок. Как вы знаете, в Баткене есть неописанные участки на приграничных территориях. На самом деле в области очень тяжелая ситуация. Поэтому мы рассматриваем вопрос присвоения особого статуса области», — рассказал Улукбек Марипов.

Он добавил, что кабмин приложит все усилия для того, чтобы создать инфраструктуру в регионе. «Я считаю героями тех, кто живет на приграничных территориях», — заключил премьер-министр.

Отметим, на прошлой неделе на нескольких участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской границ были зафиксированы инциденты. В связи с этим в Бишкеке второй день митингуют жители приграничных районов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183628/
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