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Власть

Семейное насилие не должно быть частным делом: глава кабина обратился к милиции

Премьер-министр Улукбек Марипов принял участие в коллегии Министерства внутренних дел по подведению итогов деятельности за 2020 год и обсуждению приоритетных задач на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Глава кабмина поблагодарил сотрудников МВД за работу, проведенную ими в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, и особо отметил, что благодаря усилиям сотрудников правоохранительных органов совместно с народными дружинами удалось обеспечить правопорядок после событий 5-6 октября.

пресс-службы аппарата правительства
Фото пресс-службы аппарата правительства

Улукбек Марипов особо остановился на вопросе недопущения семейного насилия.

«Любые факты насилия — это преступление против фундаментальных прав человека. Они недопустимы в цивилизованном обществе. Каждый факт насилия, в том числе семейного, не должен оставаться без внимания правоохранительных органов. Семейное насилие не должно восприниматься как сугубо частное дело одной семьи. Такие факты не должны замалчиваться, а общество должно выработать повышенный уровень нетерпимости к подобным проявлениям», — подчеркнул он и добавил, что существует необходимость пересмотра действующего законодательства по данному вопросу.

пресс-службы аппарата правительства
Фото пресс-службы аппарата правительства

Глава правительства дал положительную оценку созданию Единого реестра проступков и правонарушений, а также работе систем «Тундук» и «Безопасный город».

пресс-службы аппарата правительства
Фото пресс-службы аппарата правительства

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году решением правительства заработная плата сотрудников правоохранительных органов была повышена на 40 процентов, и добавил, что социальная поддержка, в том числе строительство многоквартирных домов для милиционеров, а также модернизация областных зданий органов внутренних дел будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183309/
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