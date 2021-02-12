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Власть

Кубанычбек Абышев стал замсекретаря Совбеза. Он баллотировался в депутаты

Кубанычбек Абышев назначен замсекретаря Совета безопасности. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Известно, что Кубанычбек Абышев в октябре 2020 года баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша. Он шел под номером 90 в списке партии «Республика» и числился безработным.

В 2011-м занимал должность заместителя постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше, проработал там пять лет. По некоторым данным, чиновник был уволен за утрату доверия.

Ссылка: https://24.kg/vlast/183273/
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