Почему не надо слушать популиста Акылбека Жапарова. Советы Садыру Жапарову

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров недавно предложил отправлять кыргызстанцев эшелонами в Россию.

«Мэр Москвы говорит, что не хватает рабочих, но мы не можем решить вопрос с возобновлением авиасообщения. Если есть необходимость, то можно эшелонами, на поездах, отправлять наших граждан. Правительство может субсидировать затраты на билеты, а граждане вернут их в течение одного-двух лет», — сказал он.

Фото из интернета. Экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Болот Джунусов

Экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Болот Джунусов не согласен с нардепом и объяснил 24.kg почему.

Ломать не строить

— Понятно, что среднестатистический наш политик ничего иного предложить не может, потому что испуг после октябрьских событий и смены власти еще не прошел.

Большое количество безработных с командирами-популистами — это уже армия. В представлении Акылбека Жапарова ситуация выглядит просто: в Кыргызстане много безработных, в России — нехватка рабочих рук. Для «лишних» нужно создать «трудовой фронт» в другой стране, а политиканам — успокоиться и дальше лоббировать и разводить. Про детали и нюансы социально-экономического процесса под названием «трудовая миграция» не сказано ни слова.

Надеюсь, у президента Садыра Жапарова не такая точка зрения, как у его однофамильца.

Хочу высказать свое мнение и полагаю, что имею право на суждение по этому вопросу, поскольку из четырех лет работы в посольстве КР в РФ в Москве мое значительное время было посвящено проблеме трудовых мигрантов.

Без права на ошибку

Первое. Касательно новой структуры правительства. Необходим отдельный государственный орган по делам миграции. Не надо миграцию перекидывать по остаточному принципу. Трудовую миграцию и так превратили в «золушку» — пользы много, а ценят мало.

Для многих политиков миграция — это только деньги. $2 миллиарда в год в виде денежных переводов, конечно, важно, однако есть намного более ценная категория — судьбы людей.

Регулирование трудовой миграции — это не только защита юридических прав наших сограждан, работающих за пределами родины. Этим успешно занимаются наши консульские учреждения.

Главное — формирование условий для достойного пребывания миллионов наших граждан за рубежом. При этом сама служба миграции, на мой взгляд, обделена заботой руководителей страны. Не все знают, но пару лет назад службу миграции просто изгнали из кабинетов и перевели в полуподвальное помещение на Московской. Хорошие офисы, оставшиеся от Аскара Акаева, передали вновь созданной Академии Манаса. Удовлетворили амбиции одного аксакала-инициатора, но отвернулись от сотен тысяч мигрантов.

Второе. Службу трудовой миграции нужно, наоборот, увеличивать с приданием ей функции регулирования рынка труда внутри страны, тогда будет видна вся картинка по трудовым ресурсам, угрозы национальному рынку труда, каким профессиям нужно обучать наших молодых сограждан с тем, чтобы их головы и руки были востребованы за рубежом и ценились не за копейки.

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Приведу пример. В посольство обратился руководитель крупной строительной организации с предложением нанять 50-60 операторов тяжелой строительной техники с заработной платой около $2 тысяч. Такая зарплата даже по меркам Москвы считается очень неплохой. Кандидат должен был пройти обучение в специализированном учебном центре и иметь в наличии соответствующий сертификат. Мы не нашли ни одного такого специалиста. Хотя спрос на такие кадры есть, но целенаправленно их у нас не готовят.

Вопросы национального рынка труда вместе с темой трудовой миграции могли бы быть объединены в единый госорган с функциями регулирования рынка труда внутри страны, работы с въездной трудовой миграцией, широкими полномочиями по подготовке рабочей силы, поиска вакансий за рубежом, обеспечения медицинского страхования, решения вопроса пенсионного обеспечения трудящихся в будущем, юридической защиты от недобросовестных работодателей.

Третье. Инкорпорация службы миграции в МВД или МИД ничего хорошего не даст. Этот опыт уже был, и он безуспешный.

Оба эти ведомства слишком сложные и большие, со сложившейся системой взглядов, в том числе на трудовую миграцию.

Если скажу, что вопросы трудовой миграции не любят в МИД, думаю, не ошибусь.

Трудовая миграция для нашей страны — это вопрос, безусловно, уже политический, он включается в переговорную позицию любого политического руководителя Кыргызстана в ходе визитов в страны, где есть трудовые мигранты из нашей республики. Это бесспорно. Формирование заключительных переговорных позиций — это безусловная прерогатива МИД. Однако внешнеполитическое ведомство так и не смогло вникнуть в множество нюансов темы трудовой миграции. Бывают случаи, когда сотрудника, разобравшегося в деталях трудовой миграции, к примеру в Казахстане, могут перекинуть на вопросы приграничных переговоров или отправить в благополучную Европу.

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МИД, еще один пример, не понял необходимости аккредитации сотрудников МВД в РФ, заняв позицию защиты своих исключительных статусов. И именно в период, когда необходимая оперативность призвать к порядку представителей ОПГ в Москве была важнейшей задачей для государства.

МИД или МВД не смогут полноценно заниматься такими вопросами, как проблема детства внутри страны, льготное кредитование вынуждено вернувшихся мигрантов в условиях безработицы, запуск инвестиционных схем для трудовых мигрантов.

Зачем придумывать новый функционал дипломату, если для этого есть подготовленные люди в другой организации?

Четвертое. Не глобальный, но тонкий вопрос. Как обеспечить взаимодействие представителей МИД и органа по миграции за рубежом в точке стыка? Решение только одно, и оно единственное — полное, абсолютное подчинение всех представителей государственных органов страны, работающих под крышей дипломатической миссии, послу нашей страны. При высоком количестве мигрантов в стране посольству приходится заниматься вопросами, связанными с юридической защитой, пенсионным обеспечением, медицинским страхованием, культурной поддержкой, работой с диаспорами, получением архивных сведений, противодействием ОПГ и многим другим. В общем скучать не приходится.

Более того считаю, что в такие страны должны попадать на работу не только карьерные дипломаты, но и представители других ведомств, которые станут «офицерами связи» со своими министерствами, так называемые парадипломаты.

Повестка дня шире, чем кажется из Бишкека.

В одном из дальневосточных городов мэр заявил мне, что наши граждане должны стать в этой местности «как корейцы». «Вера православная, имена русские», — потребовал чиновник. Болот Джунусов

Кроме выбивания зарплат, необходимо отстаивать и культурные и религиозные права кыргызстанцев. А это работа всего дипломатического учреждения: «мидовцев», «миграционщиков», культурологов, специалистов по взаимодействию с диаспорой.

Пятое. Трудового мигранта надо уважать. Именно за слово «труд». Его деньги чистые, заработанные. Депутата можно не уважать, но трудового мигранта нужно.

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Нужно уважать сотрудника службы миграции, сотрудника МИД, которые каждый день работают с мигрантами. Не могут любить мигранты чиновника, который обслуживает их за стойкой приема граждан, потому что дипломат — для него олицетворение государства, со всеми его некоторыми глупыми президентами и вороватыми министрами. Но чиновники на передовой не виноваты. Их бросают для решения проблем без тылового прикрытия.

Политики имеют только поверхностный взгляд на проблему лиц, вовлеченных в проблематику миграции, как самих мигрантов, так и чиновников, занимающихся ими. Мало кто действительно что-то пытался решить.

Решение президента Атамбаева о вхождение в ЕАЭС — это стало большим шагом навстречу трудовым мигрантам. Это значительно облегчило пребывание кыргызстанцев в странах союза.

Сейчас же нужно не усложнять ситуацию, надо, напротив, упростить ее, создав отдельную структуру с широкими полномочиями.