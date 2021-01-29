Кыргызстан построить ГЭС и создать рабочие места не сможет. Мнение эксперта

Эксперт Азамат Темиркулов считает, что Кыргызстан не сможет самостоятельно построить ни каскад ГЭС, ни создать рабочие места для тысячи мигрантов. Об этом он заявил на круглом столе «Кыргызстан после президентских выборов».

По его словам, Садыр Жапаров, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию, в которой оказался Кыргызстан, взял на себя огромный груз заведомо сложно выполнимых обещаний.

«Нужна команда управленцев и финансы. Выступая на инаугурации, вновь избранный президент сказал, что будет строиться целый каскад ГЭС и пообещал создать тысячу рабочих мест в целях возвращения мигрантов. Но Кыргызстан не сможет ничего из этого реализовать. Здесь нужна будет помощь либо одного внешнего игрока, либо международных организаций. Если он дал обещание на полном серьезе, то есть договоренность с какой-то мировой или региональной державой, которая поможет нам это реализовать. Если этого нет, то риски повышаются», — отметил Азамат Темиркулов.

Его поддержали и другие эксперты. Экономист Кубат Умурзаков считает, что этот год будет очень тяжелым и главное сейчас — реанимировать экономику, но не пугая инвесторов и не «кошмаря» бизнесменов.