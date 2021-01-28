Садыр Жапаров обсудил с Виталием Маркеловым газификацию Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров сегодня принял заместителя председателя правления и члена совета директоров ПАО «Газпром» Виталия Маркелова.

Обсуждены приоритетные направления сотрудничества, дальнейшие меры по улучшению системы газоснабжения страны.

Глава государства отметил, что «Газпром» вносит большой вклад в развитие газовой отрасли Кыргызстана, и выразил благодарность за проводимую работу в данном направлении.

Садыр Жапаров выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия и подчеркнул готовность к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Виталий Маркелов передал поздравления председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера по случаю вступления Садыра Жапарова в должность президента.

«Он сообщил о продолжающемся строительстве газопроводных систем в стране, проинформировал о планах компании на ближайшую перспективу, в том числе по улучшению экологической ситуации в Бишкеке путем газификации домохозяйств и предприятий. Также он отметил, что «Газпром» продолжает реализацию ряда социальных проектов и программ, следуя принципам высокой социальной ответственности», — говорится в сообщении.