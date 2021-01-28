И. о. премьера и глава ЕЭК обсудили устранение барьеров во взаимной торговле

И. о. премьер-министра Артем Новиков встретился с председателем ЕЭК Михаилом Мясниковичем. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания взаимодействий между странами Евразийского экономического союза, а также работу, проводимую ЕЭК по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле внутри экономического союза.

На встрече также затронуты вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета ЕЭК и межправительственного совета, запланированного на 5 февраля этого года в Алматы.