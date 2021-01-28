С кем прошла первая официальная встреча Садыра Жапарова на посту президента

Президент Садыр Жапаров сегодня провел встречу с главами международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ней участвовали руководители и представители Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Международной тюркской академии, ТЮРКСОЙ, ТюркПА, Европейского союза, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ОДКБ, исполнительного комитета СНГ, коллегии Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития.

Глава государства в своей речи подчеркнул, что Кыргызстан добросовестно выполнял и будет выполнять все международные обязательства в соответствии с достигнутыми на данный момент двусторонними и многосторонними договоренностями.

«Мы придаем большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, международными организациями и финансовыми институтами. Кыргызстан проводит прагматичную, сбалансированную, многовекторную, последовательную и прозрачную внешнюю политику. Мы основываемся на принципах взаимопонимания и уважения интересов всех партнеров. Мы приложим все усилия для развития страны, повышения благосостояния людей и защиты интересов граждан», — заявил Садыр Жапаров.

Он отметил, что Кыргызстан занимает устойчивую позицию, направленную на усиление интеграции государств — участников СНГ, и выступает за последовательное развитие сотрудничества в рамках организации, а также уделяет особое внимание развитию Евразийского экономического союза и Евразийского банка развития.

«Необходимо создать благоприятные условия для устойчивого развития национальной экономики и увеличить приток инвестиций. В связи с этим мы ожидаем полномасштабный прогресс в свободном перемещении товаров, услуг, капитала и рабочей силы для выхода на потенциальный рынок Евразийского экономического союза. Кроме того, мы очень заинтересованы в обеспечении коллективной безопасности государств — членов ОДКБ. Мы готовы сотрудничать и содействовать комплексному реагированию на современные вызовы и весь спектр глобальных угроз», — сказал Садыр Жапаров.

Президент с удовлетворением отметил тесные партнерские отношения между Кыргызстаном и ООН и заверил, что будет продолжена реализация всех мер в соответствии с Целями глобального устойчивого развития и крупными международными программами, участником которых является страна.

«В то же время расширим наше сотрудничество с европейскими партнерами, включая все страны ЕС, и предпримем необходимые шаги для этого. Что касается Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ и Международной тюркской академии, мы надеемся на дальнейшее плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Кыргызстан намерен способствовать укреплению всестороннего и конструктивного сотрудничества с государствами — членами этих организаций», — заключил Садыр Жапаров.

Руководители международных организаций поздравили Садыра Жапарова с официальным вступлением в должность президента. Они подтвердили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству и поддержке проводимых реформ в целях решения целого комплекса задач, стоящих впереди.