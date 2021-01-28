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Власть

Артем Новиков и замглавы «Газпрома» обсудили возможность снижения цены на газ

И. о. премьер-министра Артем Новиков встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что стороны обсудили ход реализации инвестиционной программы ОсОО «Газпром-Кыргызстан» по газификации страны на 2021 год и возможности перехода на газомоторное топливо автопарка государственных организаций.

«Правительство придает большое значение вопросам обеспечения энергетической безопасности и развития топливно-энергетического сектора. ОсОО «Газпром-Кыргызстан» является нашим надежным партнером, с которым нам уже удалось реализовать ряд проектов, в том числе в социальной сфере. Уверен, что наше двустороннее сотрудничество будет и в дальнейшем наполнено конструктивным содержанием», — отметил Артем Новиков.

Виталий Маркелов подчеркнул, что наряду с основной деятельностью компания уделяет большое внимание развитию спорта и поддержке образования в стране.

«В рамках проектов, реализуемых нашей компанией в Кыргызстане, уже построен ряд социальных и спортивных объектов, которые успешно функционируют в интересах граждан страны», — сказал он.

Артем Новиков и Виталий Маркелов также обсудили вопросы ценообразования и возможности снижения цены на природный газ, в том числе создания специального тарифа для ТЭЦ Бишкека.

Отметим, что с 2016 года идет полномасштабная работа по газификации жилых массивов города и населенных пунктов Чуйской области. На сегодня около 58 процентов жителей жилых массивов являются абонентами ОсОО «Газпром-Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/181559/
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