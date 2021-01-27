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Власть

Назначать руководителей школ через конкурс предлагают в Жогорку Кенеше

Группа депутатов Жогорку Кенеша предлагает ввести аттестацию директоров школ и назначать их через конкурс. Соответствующий законопроект внесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, цель законопроекта — улучшение системы подбора и оценки профессиональной деятельности руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций КР.

«Сегодня на руководителей образовательных организаций, кроме педагогической деятельности, возлагается решение управленческих, кадровых, финансово-хозяйственных и организационных вопросов. Роль руководителя предполагает разрешение конфликтных ситуаций и заботу о психологическом климате в коллективе. Помимо работы с педагогами, они обязаны взаимодействовать с обучающимися и их родителями, профсоюзами, некоммерческими организациями, государственными органами и органами местного самоуправления. Тем самым руководитель современной образовательной организации должен быть не только хорошим педагогом, но и являться эффективным менеджером, способным успешно управлять коллективом», — говорится в справке.

Однако, несмотря на высокую роль руководителей, в настоящее время отсутствует система конкурса и аттестации, позволяющая на системной основе определять их профессиональную компетентность.

Нардепы подчеркивают, что конкурс будет проводиться для оценки профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности руководителя, их соответствия квалификационным требованиям. А проведение аттестации даст положительный эффект на деятельность образовательных организаций и в целом на систему.

В случае принятия законопроекта правительство должно будет разработать и утвердить положение о конкурсе для руководителей образовательных организаций и положение об аттестации руководителей образовательных организаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181363/
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