Айсулуу Мамашова отчитала замглавы МВД за то, что тот переписывался в телефоне

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова отчитала заместителя министра внутренних дел Мирлана Каниметова за то, что он переписывался в телефоне.

Нардеп спросила, ведется ли проверка по изнасилованию мальчика в бане. В этот момент чиновник переписывался в телефоне и попросил повторить вопрос.

Айсулуу Мамашова заявила, что ответчику нельзя пользоваться телефоном во время заседания.

«Я вам задаю достаточно важный вопрос: есть ли у вас информация по изнасилованию мальчика в бане», — сказала она.

Замминистра ответил, что по распространенному видео в социальных сетях пресс-служба МВД дала ответ. Вопиющий случай, по его словам, произошел в 2018 году, но не в Кыргызстане. Преступник понес наказание, сказал Мирлан Каниметов.

Ранее в мессенджерах распространили видео, на котором мальчика примерно лет 12 насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.

В ГУВД Бишкека поспешили опровергнуть, что случай произошел в Кыргызстане. «Есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. Виновный привлечен к ответственности. МВД КР направило официальный запрос в Россию для выяснения деталей происшествия», — сообщили в ведомстве.

В соцсетях также обсуждается похожий случай в Алтайском крае, когда 20-летнего парня осудили на 14 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких мальчиков.