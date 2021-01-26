На площади Ала-Тоо устанавливают большой экран. Будут транслировать инаугурацию

Инаугурацию Садыра Жапарова будут транслировать на экране на площади Ала-Тоо. Информацию 24.kg подтвердила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

Сейчас на площади устанавливают конструкцию для этого экрана.

Фото из Twitter. На площади Ала-Тоо устанавливают экран для трансляции церемонии инаугурации

По ее словам, само торжественное мероприятие будет проходить в филармонии. «Но так как там ограничено количество мест, инаугурацию будут транслировать ОТРК в прямом эфире, а также на всех LED-экранах в столице, чтобы все желающие могли увидеть», — отметила она.

Ранее в пресс-службе сообщили, что инаугурация вновь избранного президента страны пройдет без участия журналистов. Она состоится 28 января в филармонии.