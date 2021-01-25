Эльвира Сурабалдиева и Татьяна Голикова обсудили борьбу с коронавирусом

И. о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева провела телефонный разговор с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Эльвира Сурабалдиева отметила, что Кыргызстан высоко ценит стратегический характер кыргызско-российского партнерства и нацелен на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Российской Федерацией. Она поблагодарила российскую сторону за поддержку и оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в социальной сфере. Стороны обсудили эпидемиологические ситуации в двух странах и принимаемые меры по предотвращению распространения нового штамма вируса COVID-19, вопросы вакцинации населения от коронавирусной инфекции, а также дальнейшее взаимодействие министерств здравоохранения Кыргызстана и России.