Россия готова начать работу по модернизации налоговой системы Кыргызстана

Налоговые органы Кыргызстана и России обсудили начало реализации совместного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев провел переговоры с заместителем главы Федеральной налоговой службы Российской Федерации Дмитрием Вольвачом.

Стороны обсудили вопросы продвижения соглашения между странами о развитии системы налогового администрирования в Кыргызстане и первоочередные меры практической реализации проекта.

Дмитрий Вольвач сообщил о полной готовности ФНС к началу реализации проекта.

«Отметив совместную заинтересованность в выполнении запланированных мероприятий, по итогам обсуждения стороны договорились о проведении встречи в очном формате», — говорится в сообщении.