Правительство Кыргызстана внедряет новую концепцию бюджетной политики

«Правительство внедряет новую концепцию бюджетной политики, извлекая уроки из финансово-экономических проблем 2020 года», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков во время совещания по исполнению бюджета, прогнозных показателей на январь 2021-го, а также по вопросам внедрения новых подходов в бюджетной политике.

По его словам, в конце прошлого года был принят довольно амбициозный бюджет на 2021-й. При этом 2020 год показал необходимость формирования соответствующих резервов для того, чтобы избежать рисков повторения непредвиденных ситуаций. Поэтому кабмин вместе с Министерством финансов спрогнозировал помесячный план доходов и расходов республиканского бюджета для синхронизации объема налоговых доходов со всеми социальными обязательствами правительства.

«Ситуация, которая складывалась в прошлом году, подтолкнула нас к изменению всей бюджетной политики на ближайшую перспективу. Все социальные обязательства кабмина — выплата пенсий и пособий, погашение долгов — будут привязаны исключительно к налоговым доходам. Наши фискальные органы, наша экономика должны полностью удовлетворять потребности населения в социальных обязательствах. Кроме того, мы должны прийти к пониманию, что расходы следующего года, следующих периодов не должны превышать уровень доходов предыдущих. Так мы сможем формировать соответствующие резервы по доходной части бюджета и направлять их на развитие экономики», — уверен Артем Новиков.

Он также рассказал, что Минфин создаст два фонда, один из которых — резервный. В него будут поступать все неучтенные доходы в утвержденном проекте бюджета. Эти средства потратят на финансирование либо непредвиденных ситуаций и погашения социальных обязательств, либо на развитие экономики. На другие случаи эти средства расходоваться не будут.

«Мы переориентируем политику по получению внешних заимствований. Все внешние займы, касающиеся кредитных средств, будут направляться исключительно на развитие экономики и предоставляться на возвратной основе. Таким образом, это не будет отражаться на рисках по выплате внешнего долга. Это ключевые моменты в пакете НПА, которые необходимо внести в парламент до февраля текущего года», — заключил Артем Новиков.