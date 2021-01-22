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Власть
Сюжет: COVID-19

Артем Новиков предложил разработать план модернизации системы здравоохранения

Правительство должно извлечь уроки из первой волны COVID-19 и подготовить четкий план модернизации системы здравоохранения и реагирования на эпидситуацию. Об этом сказал и. о. премьер-министра Артем Новиков на совещании по вопросам здравоохранения.

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«У общественности возникает много вопросов по здравоохранению, мерам предотвращения коронавирусной инфекции, закупке вакцин и ее поставкам в страну. Есть вопросы к департаменту лекарственных средств. Каждый день мы наблюдаем несогласованность действий при подготовке решений в системе здравоохранения», — сказал Артем Новиков.

По его словам, независимая рабочая группа обнажила целый пласт проблем в системе здравоохранения.

«Наши врачи, волонтеры героически спасали жизни людей, несмотря на то, что ни одна страна мира не была готова к COVID-19. Сейчас не стоит задача наказать медиков или свалить на кого-нибудь ответственность. Мы должны разработать четкий план по реформированию и модернизации системы здравоохранения. Понимаем, что это займет определенное время, но нужно начинать уже сейчас. Нужно выработать четкие подходы для решения этих вопросов. Цель созданной независимой комиссии — объективный анализ причин сложившейся ситуации в период июня — июля 2020 года, разработка конкретных мер и предложений для недопущения в дальнейшем повторения таких же событий», — отметил чиновник.

На совещании поговорили также об оптимизации в системе здравоохранения. Минздраву дали поручения для эффективной работы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180854/
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