Ошибка чиновника. USAID не будет покупать холодильники для вакцин от COVID-19

USAID не будет покупать для Кыргызстана специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Фото Twitter. USAID не будет покупать для Кыргызстана специальные холодильники для хранения вакцины

По ее словам, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ошибся, когда сделал это заявление.

«Пресс-служба Минздрава будет извиняться за необдуманные высказывания министра здравоохранения в парламенте. Как выяснилось, USAID не предлагал свои услуги по холодильникам. Министр здравоохранения ошибся», — написала она.

Напомним, вчера Алымкадыр Бейшеналиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что USAID купит Кыргызстану холодильники и шприцы, рассчитанные на 1 миллион 200 доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Ранее чиновник сообщал, что у государства нет специальных холодильников для хранения противокоронавирусной вакцины. Ее нужно хранить при минус 70 градусов. Один холодильник стоит $4 тысячи.