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Власть

Учите язык. Судьи Конституционной палаты подвели итоги своей работы

Конституционная палата подвела итоги работы за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя председателя КП Эмиля Осконбаева, граждане активно начали обращаться в орган конституционного контроля за защитой прав и свобод. По его мнению, такая тенденция констатирует важность и значимость этого института, и в будущем такое направление будет усиливаться. В этой связи, как отметил заместитель председателя, сотрудникам аппарата необходимо регулярно повышать квалификацию и усиливать в целом экспертно-аналитический потенциал.

Судьи также заметили, что необходимо принять меры для дальнейшего развития официального кыргызского языка в конституционном судопроизводстве.

В завершение годового собрания отличившимся сотрудникам вручены ведомственные награды за безупречное исполнение служебных обязанностей и активное участие в деятельности Конституционной палаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180794/
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