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Власть

Уже готовы первые десять указов Садыра Жапарова

Первые десять указов Садыра Жапарова на посту президента уже готовы. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель аппарата главы государства Суйунбек Касмамбетов.

По его словам, первые решения Садыра Жапарова на посту президента сейчас отрабатываются его аппаратом. Идут процесс согласования и экспертизы.

«Я бы сейчас не хотел говорить об этом. Они сейчас обсуждаются. Но пока мы не можем огласить, каких сфер будут касаться указы», — заключил Суйунбек Касмамбетов.

Инаугурация вновь избранного президента Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180753/
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