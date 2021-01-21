Кыргызстан поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США

Кыргызстан поздравил Джо Байдена со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, кыргызская сторона приветствует завершение процесса транзита государственной власти в Америке и поздравляет Джозефа Робинетта Байдена-младшего со вступлением в должность президента США.

«Кыргызстан уделяет особое внимание развитию взаимовыгодных кыргызско-американских отношений и подтверждает готовность к плодотворной совместной работе с новой администрацией США», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве КР считают, что намечено перспективное сотрудничество по возврату незаконно выведенных из Кыргызстана активов, добытых преступным путем, а также борьбе с коррупцией и криминалитетом.

«Кыргызская сторона заинтересована в реализации новых проектов в сфере экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, а также во внедрении новейших технологий во все сферы жизнедеятельности», — отмечается в сообщении.