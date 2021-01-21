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Власть

Пенсию мигрантам ЕАЭС начнет перечислять в Кыргызстан по достижении ими возраста

Пенсию мигрантам стран ЕАЭС начнут перечислять в Кыргызстан только после достижения ими пенсионного возраста. Об этом на заседании парламента сообщила заместитель председателя Социального фонда КР Динара Джуматаева.

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Она отметила, что в 2021 году вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.

«Если мигрант работал в России легально, то после его выхода на пенсию РФ по своему законодательству посчитает деньги и начнет присылать нам. Соглашение вступило в силу только в этом году. Но стаж будет засчитываться задним числом», — обяснила Динара Джуматаева.

По ее данным, в России официально работают только 227 тысяч граждан Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180727/
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