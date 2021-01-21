Вакцинировать от COVID-19 президента и премьера в прямом эфире предлагают в ЖК

Кыргызстан может, кроме российской и американской, рассмотреть вакцины от коронавируса из других стран. Об этом на заседании Жогорку Кенеша высказался депутат Дастан Бекешев.

По его словам, КР не может ограничиваться выбором вакцины от COVID-19 только из двух государств.

«Сейчас говорят, что для закупа вакцины Pfizer нужно приобрести холодильники. А денег нет. Предлагается «Спутник V». Но есть и другие вакцины. Как бы ни было, вакцинацию надо начать с президента, премьер-министра и спикера парламента. Показать процедуру в прямом эфире, чтобы люди поверили и согласились на прививку», — говорит Дастан Бекешев.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявила, что вакцина от коронавируса поступит в Кыргызстан не ранее июня.