Психическим здоровьем называющего себя богом Арстана Алая опять озаботились

Депутат Жогорку Кенеша Самат Исманов предлагает проверить здоровье кандидата в президенты Арстана Алая. Об этом он заявил сегодня на заседании.
Он считает, что в заявлениях Арстана Алая есть призывы к экстремизму.
«Ни в одной религии не говорится о нескольких богах, везде утверждается, что бог един. Арстан Алай назвал себя богом. Он вводит в заблуждение людей. Если он больной, его надо лечить. В противном случае в его заявлениях есть явный призыв к экстремизму и межконфенциональному раздору», — сказал Самат Исманов.
Ранее депутаты парламента уже требовали проверить психическое состояние кандидата Арстана Алая.
Напомним, Арстан Алай (Абдылдаев) — автор известного мема «Зима не будет». Он заявил, что в 2020 году станет президентом Вселенной. Но что-то пошло не так. Называющий себя богом решил баллотироваться на досрочных президентских выборах, но не набрал даже одного процента голосов избирателей.