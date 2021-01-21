Решить проблемы с пересечением границ внутри ЕАЭС призывают в Жогорку Кенеше

За пять лет в составе ЕАЭС Кыргызстан не может решить множество проблем с пересечением границ внутри союза. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Осмон Турдуманбетов.

Он отметил препятствия для передвижения граждан и товаров КР на территории ЕАЭС.

«Несмотря на членство в ЕАЭС, мы не можем решить вопрос увеличения количества рейсов в Россию и снизить цену на билеты. Требуют уже кучу бумаг. Наши граждане вынуждены добираться через Стамбул. Рейсы в Турции увеличили — от пяти до семи в неделю. Наши экспортеры не могут вывозить свой товар. Не можем толком проконтролировать границу, огромные налоговые потери. Мы что, вошли в ЕАЭС, чтобы водить старые автомобили без катализатора? Выборы прошли. Решите проблему», — обратился нардеп к правительству.

Осмон Турдуманбетов напомнил кабмину об обещаниях резких экономических реформ.