Россия продлила антиковидные меры. Что делать находящимся в РФ кыргызстанцам

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении временных мер по предотвращению коронавирусной инфекции. Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила о том, что должны сделать граждане КР, находящиеся сегодня на территории РФ.

«До 15 марта гражданам Кыргызстана необходимо: своевременно заменить удостоверяющие личность документы с истекающим сроком действия; оформить документы, необходимые для пребывания на территории России; при необходимости продлить трудовые договоры и контракты о найме на работу; оплатить административные штрафы, если они имеются; в случае полученного ранее решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации добровольно покинуть страну», — отметили в пресс-службе.

В кабмине напоминают, что неисполнение перечисленных пунктов гражданами Кыргызстана может повлечь за собой их выдворение и будущий запрет на въезд в Российскую Федерацию.