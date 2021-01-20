И. о. премьера: Автоматизация налоговой и таможни будет завершена

«Процесс автоматизации Налоговой и Таможенной служб при перемещении товаров будет доведен до конца», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на совещании по вопросу устранения контрабандных схем при перемещении товаров и транспортных средств через госграницу Кыргызстана.

По его словам, сейчас госпредприятие «Тундук» работает над обеспечением информационного сопровождения всего процесса на пунктах пропуска. Сдвиги есть. Открыт ситуационный центр, сформирована электронная база данных ежедневного учета перемещения товаров. Однако все эти компоненты не связаны между собой. Поэтому создается единая база данных всей поступающей информации, включающая систему распознавания номеров автотранспортных средств, систему контроля Таможенной, Налоговой и Пограничной служб, систему «Бетамонт», видеокамеры, установленные в рамках проекта «Безопасный город», систему отслеживания маршрута движения товаров и размещения на складах, систему обмена информацией с другими государствами.

«Будет осуществлена интеграция мониторинга всего процесса движения товара. Коррупционные схемы при перемещении товаров будут ликвидированы, а процесс автоматизации Налоговой и Таможенной служб доведен до логического конца», — отметил Артем Новиков.

И. о. главы правительства поручил до конца месяца подключить три пункта пропуска «Иркештам», «Торугарт» и «Достук» на внешней границе, а также все пункты пропуска на границе Евразийского экономического союза. ГП «Тундук» поручено в течение двух месяцев обеспечить доработку информационной системы с добавлением в нее аналитической платформы и системы рисков выявления неучтенных грузов.