В парламенте поспорили по закону о внешней миграции

Президент и правительство должны обратить внимание на закон о внешней миграции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

По его словам, иностранные мигранты работают без патентов и соответствующих разрешительных документов. Это, считает нардеп, может повлиять и на национальную безопасность.

«На юге работают жители соседних стран. Ранее мы предлагали выдавать им индивидуальные патенты. В будущем это может коснуться и национальной безопасности», — сказал Умбеталы Кыдыралиев.

Полномочный представитель президента в ЖК Анарбек Калматов заявил, что принимать законы должны депутаты, а аппарат президента может лишь поддержать.

Нардеп ответил, что сейчас возникает вопрос исполнения законов, поскольку контроля в южных регионах нет.

«Вы даете статистику о том, что за пять лет 21 тысячу человек выдворили, но мы довольствуемся только административными наказаниями. Это большая политика. Если вы не будете вникать, то кто?» — возмутился Умбеталы Кыдыралиев.

Анарбек Калматов заявил, что высказывания депутатов противоречат друг другу. По его словам, народные избранники ранее требовали не вмешиваться в законотворческую деятельность, а теперь просят повлиять.