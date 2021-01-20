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Власть

Депутат предложил правительству оплатить мигрантам билеты в Россию

В Кыргызстане около 500 тысяч человек остались без работы в результате пандемии. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вакансиях, которые имеются в городе.

«Около 500 тысяч человек сейчас без работы. Собянин говорит, что им не хватает рабочих, а мы не можем решить вопрос с билетами. Если надо, то эшелонами поездов нужно туда отправлять. Билеты необходимо субсидировать правительству. Давайте оплатим дорогу ребятам. Через года-два они вернут эти деньги. По данным милиции, идет рост краж. Конечно, люди будут воровать, если остались голодными», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180566/
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