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Власть

Столичная мэрия попросила прокуратуру дать правовую оценку действиям БГК

Мэрия Бишкека попросила городскую прокуратуру дать правовою оценку постановлению столичного городского кенеша. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, согласно Закону «О статусе столицы», вице-мэры, главы административных районов, руководители муниципальных организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города, назначаются мэром Бишкека.

«Однако 2 декабря 2020 года депутаты горкенеша внесли изменения в регламент БГК, и теперь мэр должен вносить на рассмотрение сессии кандидатуры на эти должности для дачи согласия на назначение», — отмечают в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что, согласно Конституции, Бишкек и Ош являются городами республиканского значения, их статус определяет отдельный закон. В Законе «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» установлено, что мэры Бишкека и Оша назначают на должности вице-мэров и руководителей районных администраций мэрий в соответствии с законами о статусе городов.

«То есть требование Закона «О местном самоуправлении» о получении согласия местного кенеша при назначении вице-мэров, глав административных районов, руководителей муниципальных организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города, не распространяется на Бишкек, имеющий особый статус и подпадающий под действие Закона «О статусе столицы», — отметили в пресс-службе.

В мэрии надеются получить ответ на запрос до 8 февраля, а пока предлагает организовать площадку на базе муниципалитета для встречи депутатов Жогорку Кенеша и Бишкекского городского кенеша для общественных обсуждений по предоставленным отчетам о проделанной работе и. о. мэра и вице-мэров в рамках действующего законодательства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180510/
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