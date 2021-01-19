Запретить в Бишкеке продавать топливо ниже класса К4 и К5 предлагает депутат

На территории Бишкека нужно запретить продажу низкокачественных топлива и ГСМ. С таким предложением на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию выступил депутат Абдимуктар Маматов.
По его словам, всю страну переводить на бензин К4 и К5 при нынешней экономической ситуации преждевременно. Но можно обязать автозаправки столицы перейти на более качественное топливо.
Комитет рассматривает исполнение постановления парламента за 2019 год о мерах снижения загрязнения воздуха в Бишкеке.