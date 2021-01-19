Запретить в Бишкеке продавать топливо ниже класса К4 и К5 предлагает депутат

На территории Бишкека нужно запретить продажу низкокачественных топлива и ГСМ. С таким предложением на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию выступил депутат Абдимуктар Маматов.

По его словам, всю страну переводить на бензин К4 и К5 при нынешней экономической ситуации преждевременно. Но можно обязать автозаправки столицы перейти на более качественное топливо.

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«Разница между бензином К3 и К4 только в объеме содержания серы. А серой мы и так дышим дома. В составе газа есть сера. Если мы так хотим чистый воздух в Бишкеке, то нужно столицу взять в кольцо и пусть автозаправки продают только бензин класса К4 и К5. Переведите автобусы на газ, запретите автомобилям и микроавтобусам использовать дизельное топливо. Этот вопрос могут решить депутаты горкенеша», — сказал Абдимуктар Маматов.

Комитет рассматривает исполнение постановления парламента за 2019 год о мерах снижения загрязнения воздуха в Бишкеке.