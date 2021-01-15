В Оше наградили волонтеров за оказание помощи нуждающимся во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

Уточняется, что состоялось награждение членов Регионального гражданского форума (РГФ), добровольцев и гражданских активистов. Вице-мэр города Эмиль Шадыханов поблагодарил их за вклад в помощь гражданам и выразил уверенность, что мэрия всегда будет поддерживать инициативы гражданских активистов, направленные на помощь и поддержку нуждающихся граждан.

Отметим, что добровольцы и члены Регионального гражданского форума, психологи и юристы оказывали консультативную психологическую и юридическую помощь гражданам, содействовали в определении нуждающихся, сборе средств и доставке гуманитарной помощи, были членами комиссии при МТУ.

В период пандемии добровольцами и гражданскими активистами собрано около 201,6 тысячи сомов, помощь получили 235 остро нуждающихся и малоимущих семей, более 50 человек из Оша и населенных пунктов Ошской области получили юридическую консультацию, 831 человек из девяти населенных пунктов в том числе из Оша и Бишкека получили психологическую помощь.