Выборы в Жогорку Кенеш будут назначены после референдума по новой Конституции

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов заявил 24.kg, что сроки поступления проекта новой Конституции в парламент сдвигаются.

По его словам, консультации продолжаются. Остались два спорных момента.

«Мы планировали уже сегодня отдать разработанный нами вариант. Но не успеваем. Постараемся на следующей неделе. А дальше уже пусть депутаты с ним работают», — сказал Бекбосун Борубашов.

Единственное, что могу сказать, — это уже определять парламентариям, на какой месяц и число назначать референдум. Может, они решат, что плебисцит должен пройти в марте. Бекбосун Борубашов

Он добавил: что касается выборов седьмого созыва Жогорку Кенеша, то дату их проведения объявит президент, а не ЦИК.

«Кыргызстан будет поделен на округа. Но в каком соотношении, решат нардепы», — подчеркнул глава конституционного совещания, заметив, что члены КС прописали только, что изменится избирательная система с пропорциональной на смешанную.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.