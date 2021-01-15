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Власть

Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление, согласно которому правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава нижней палаты парламента.

Сюрпризов с назначением нового премьер-министра в соседней стране не ждут. Накануне лидер правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев выразил пожелание, чтобы главой правительства остался Аскар Мамин.

Напомним, 10 января 2021 года в Казахстане состоялись парламентские выборы. В Мажилис прошли «Нур Отан», «Ак Жол» и Народная партия Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180110/
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