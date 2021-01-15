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Власть

Учитесь у Кыргызстана. В Госдуме России посоветовали США, как проводить выборы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посчитал, то США могут поучиться у Кыргызстана и Казахстана открытым и конкурентным выборам. Об этом пишет РИА Новости.

Вячеслав Володин отметил, что депутаты Госдумы в январе в рамках ПА ОДКБ и СНГ находились в Казахстане и в Кыргызстане в качестве наблюдателей за выборами.

«И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них», — сказал Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
Ссылка: https://24.kg/vlast/180070/
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