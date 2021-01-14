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Власть

В городе Ош началось строительство третьего девятиэтажного ипотечного дома

В Оше начали строить третий по счету девятиэтажный дом по муниципальной ипотечной программе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр города Таалайбек Сарыбашов заложил капсулу в фундамент многоэтажки. Градоначальник отметил, что квартиры в ней предназначены для остро нуждающихся в жилье муниципальных сотрудников, медиков, учителей, воспитателей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«До этого мы начали строительство двух ипотечных домов. В этом году мы сдадим один из них. Дома строятся с учетом всех современных требований», — сказал Таалайбек Сарыбашов.

Отмечается, что в доме, расположенном по улице Кокум-Бия, будет 45 квартир. Из них 36 двухкомнатные, 9 — трехкомнатные. Строительные работы планируют завершить в начале 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180004/
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