В городе Ош началось строительство третьего девятиэтажного ипотечного дома

В Оше начали строить третий по счету девятиэтажный дом по муниципальной ипотечной программе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр города Таалайбек Сарыбашов заложил капсулу в фундамент многоэтажки. Градоначальник отметил, что квартиры в ней предназначены для остро нуждающихся в жилье муниципальных сотрудников, медиков, учителей, воспитателей и людей с ограниченными возможностями здоровья.