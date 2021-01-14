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Власть

Разработан план по восстановлению и развитию туризма в Кыргызстане

Разработаны планы по восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма на 2021-2023 годы и по госрегулированию, восстановлению, развитию и совершенствованию нормативной базы в сфере туризма. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

И. о. премьер-министра Артем Новиков отметил, что возникшая ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на экономике страны и нанесла ей большой урон, особенно в туристическом секторе. Многие туристические объекты в регионах были построены исключительно за счет кредитов. И сейчас у представителей малого и среднего бизнеса сферы туризма возникли трудности из-за приостановления экономической деятельности. Они нуждаются в поддержке для преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

«Необходимо развивать внутренний туризм, чтобы, кроме Иссык-Кульской области, в туристическом аспекте развитие получили и другие регионы, имеющие свои природные, исторические и культурные достопримечательности, интересные потенциальным туристам», — подчеркнул Артем Новиков.

И. о. премьер-министра также обратил внимание, что из года в год пишутся планы по развитию туризма, но мало что реализуется по факту. Все туристические объекты, находящиеся в управлении государственных органов, убыточные.

«Даже пансионат «Витязь», приносивший по 10 миллионов сомов прибыли ежегодно, после передачи в управление Министерства культуры, информации и туризма стал убыточным. Нужно активно привлекать частный сектор и развивать государственно-частное партнерство, а также поменять подход к работе, разработав помимо прочего соответствующие механизмы и проекты решений», — сказал и. о. премьер-министра.

По итогам совещания Министерству культуры, информации и туризма поручено к 1 февраля 2021 года подготовить пакет документов и нормативно-правовых актов по развитию туристического потенциала, развитию инфраструктуры и управлению объектами рекреации, находящихся в собственности государства, и внести на рассмотрение в аппарат правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180002/
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