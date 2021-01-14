Госорганам поручено обеспечить безопасность в школах, вузах и детсадах

Профильным государственным органам поручено обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность в школах, вузах и детских садах. Об этом сообщает республиканский штаб.

В ходе заседания штаба были рассмотрены эпидемиологическая ситуация в регионах, принимаемые меры по предотвращению завоза нового штамма COVID-19, по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

«В Кыргызстане возобновляется поэтапная работа общеобразовательных школ, высших учебных заведений и детских садов в обычном режиме. Поэтому необходимо обеспечить соответствующую санитарно-эпидемиологическую безопасность», — заявила на заседании штаба вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Члены республиканского штаба также обсудили вопросы поэтапного возобновления работы школ, детских садов и высших учебных заведений в обычном режиме.

«В связи с многочисленными обращениями граждан в целях улучшения организации учебного процесса и развития детей мы пошли на большой шаг — в регионах и городах начинается поэтапное возобновление работы школ, высших учебных заведений и детских садов. Я думаю, ученики школ и студенты вузов должны понимать большую ответственность и следовать установленным санитарным правилам — ношение масок, частое мытье рук, социальную дистанцию. Администрации учреждений образования и профильные государственные органы должны обеспечить соблюдение указанных требований. Кроме того, крайне важно уделить внимание вопросам укрепления иммунитета детей, в том числе физической культуре, спорту, питанию», — отметила вице-премьер-министр.

При этом она также дала поручения ответственным структурам. Она рассказала, что в некоторых медицинских учреждениях во дворах нет освещения, гололед, в помещениях прохладно, нет горячей воды, в уборных сломанное оборудование. В таких условиях приходится получать лечение пациентам, в том числе детям.

«Проведите мониторинг, проверьте все больницы и поликлиники на наличие необходимых условий. В каждом медицинском учреждении должны быть необходимые для проведения элементарных гигиенических процедур условия, дорога, ведущая к больнице или поликлинике, очищена от снега и льда. Кроме того, следует обеспечить лечебные учреждения генераторами электроэнергии и провести проверку на соответствие нормам пожарной безопасности», — поручила Эльвира Сурабалдиева.

В ходе заседания были обсуждены вопросы по поддержке социально уязвимых слоев населения в период пандемии. Оказалось, что от граждан поступают сообщения о трудностях с получением социальной помощи на местах, в том числе по причине отсутствия прописки по месту жительства.

«Необходимо обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг уязвимым слоям населения. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания социальных служб. Я прошу уделять особое внимание уязвимым категориям граждан и оказывать им всяческое содействие в разрешении их вопросов», — заключила вице-премьер.