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Власть

Заместитель главы МВД: Угнанную машину на учет не поставят

Страны СНГ усиливают обмен информацией о похищенных автомобилях. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрен на заседании парламента.

По словам заместителя министра внутренних дел Мирлана Каниметова, на основании соглашения будет производиться оперативный обмен данными о похищенных автомобилях на территории стран содружества.

«Раньше проходили регистрацию, показывая документы на таможне. Теперь перед тем, как ставить на учет, автоматически проверяется история автомобиля, привезенного из-за границы. Проверяем все документы на подлинность. Если машина угнана, ее на учет не поставят», — сказал заместитель министра.

Депутаты поинтересовались защитой интересов добросовестных покупателей.

«Будут проведены оперативно-следственные мероприятия. Конечно, мы будем защищать интересы наших граждан. Машина в течение года будет возвращена хозяину, в противном случае перейдет на баланс государства», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179816/
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