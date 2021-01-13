12:26
USD 83.78
EUR 101.84
RUB 1.13
Власть

МВД предлагает взять на баланс государства 20 угнанных машин

В Кыргызстане в аресте находятся 20 угнанных и незаконно ввезенных в страну машин. Об этом заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в 2019 году задержано 4, в 2020-м — 17 угнанных машин.

«Это очень дорогие автомобили. Мы предлагаем их взять уже на баланс государства, так как прошел год. Хозяева машин уже возместили свой ущерб через страховые компании. Задержана транснациональная группа по перевозке угнанных машин — трое граждан Кыргызстана и двое из Таджикистана», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179806/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Заместитель главы МВД: Угнанную машину на учет не поставят
В Кыргызстане в 2020 году угнали 246 машин, 12 из них не нашли
Машину, угнанную в канун Нового года в Лебединовке, нашли в Нарыне
В Бишкеке задержан мужчина, угнавший авто в одном из микрорайонов столицы
Задержаны автоугонщики-подростки, орудовавшие в Бишкеке и Чуйской области
На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль
Внедрение ОСАГО принесет бюджету Кыргызстана больше 55 миллионов сомов
Введение ОСАГО в Кыргызстане снова переносится
В Московском районе задержан 26-летний автоугонщик
Милиция задержала мошенника. Брал машины на ремонт и продавал их
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Член ЦИК пояснил, в&nbsp;каком случае референдум будет признан несостоявшимся Член ЦИК пояснил, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся
Бизнес
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
13 января, среда
12:22
Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования считают это невозможным Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования...
12:16
Заместитель главы МВД: Угнанную машину на учет не поставят
12:09
Чиновник попал в больницу после того, как стал фигурантом уголовного дела
12:02
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
12:01
Смерть ребенка на горнолыжной базе «Каракол». Комментарий администрации