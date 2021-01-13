МВД предлагает взять на баланс государства 20 угнанных машин

В Кыргызстане в аресте находятся 20 угнанных и незаконно ввезенных в страну машин. Об этом заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в 2019 году задержано 4, в 2020-м — 17 угнанных машин.

«Это очень дорогие автомобили. Мы предлагаем их взять уже на баланс государства, так как прошел год. Хозяева машин уже возместили свой ущерб через страховые компании. Задержана транснациональная группа по перевозке угнанных машин — трое граждан Кыргызстана и двое из Таджикистана», — заявил он.