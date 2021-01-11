Итоги ручного пересчета могут опубликовать в течение трех дней

Протоколы ручного пересчета голосов избирателей на досрочных выборах президента и референдуме практически все переданы с УИК в территориальные избирательные комиссии. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, протоколы ручного подсчета подлежат опубликованию на сайте Центризбиркома в течение 18 дней.

«Но они вводятся гораздо быстрее, думаю, два-три дня — и их уже можно будет увидеть», — сказала Нуржан Шайлдабекова. И добавила, что также на сайте публикуются графические копии всех документов с УИК.

По данным информационной системы ЦИК, на 13.40 протоколы ручного пересчета голосов на референдуме поступили с 81,24 процента участковых избирательных комиссий, на досрочных выборах президента — с 81,2 процента.

По предварительным результатам расклад сил не изменился. На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,24 процента голосов, на выборах — Садыр Жапаров с 84,11 процента.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления.