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Власть

Миссия наблюдателей: Выборы прошли открыто, демократично и в рамках закона

Досрочные выборы президента и референдум прошли открыто, демократично и в рамках законодательства Кыргызстана. Об этом сообщил глава миссии Совета сотрудничества тюркоязычных государств Мирвахид Азимов.

По его словам, наблюдатели встретились с заместителем министра иностранных дел и председателем ЦИК. Замглавы внешнеполитического ведомства предоставил подробную информацию о работе МИД и диппредставительств за границей. «Мы ознакомились с условиями, которые были предоставлены гражданам КР, находящимся за рубежом, для осуществления своего избирательного права. Стоит отметить, что в этом году количество избирательных участков мы смогли увеличить из 45 до 48», — сказал Мирвахид Азимов.

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Наблюдатель отметил, что процесс голосования также был открыто освещен в СМИ.

«Мы посетили 12 избирательных участков, и в связи с пандемией наша миссия не столкнулась с какими-то запретами. Выборы прошли демократично и в рамках международных стандартов. У нас была возможность сопровождать урны после закрытия голосования. Это тоже говорит о том, что страна заинтересована в проведении открытых выборов», — рассказал Мирвахид Азимов.

Международные наблюдатели отметили, что практически на каждом участке были созданы условия для людей с инвалидностью и международных наблюдателей.

«Мы не заметили никаких агитматериалов на участках, какого-либо давления и попыток оказать влияние на результаты. Миссия отмечает, что выборы прошли открыто, демократично и в рамках законодательства КР», — заявил Мирвахид Азимов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179522/
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