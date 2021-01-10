Выборы президента и референдум. Данные на 22.00: у Садыра Жапарова 79,2 процента

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
По данным АСУ, на 22.00 голоса избирателей распределились следующим образом:
Садыр Жапаров — 79,2 процента;
Канат Исаев — 0,58 процента;
Мыктыбек Арстанбек — 1,67 процента;
Клара Сооронкулова — 0,99 процента;
Имамидин Ташов — 1,19 процента;
Абдиль Сегизбаев — 1,46 процента;
Адахан Мадумаров — 6,52 процента;
Аймен Касенов — 0,90 процента;
Улукбек Кочкоров — 0,68 процента;
Женишбек Байгуттиев — 0,09 процента;
Эльдар Абакиров — 0,50 процента;
Курсан Асанов — 0,50 процента;
Арстанбек Абдылдаев — 0,20 процента;
Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;
Бактыбек Калмаматов — 0,50 процента;
Бабыржан Тольбаев — 2,34 процента;
Каныбек Иманалиев — 0,18 процента.
Против всех проголосовали 1,34 процента.
На референдуме, по предварительным сведениям АСУ, президентскую форму предпочли 81,22 процента избирателей, парламентскую — 10,85 процента. Против двух предложенных вариантов — 4,43 процента.