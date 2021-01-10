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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. Данные на 22.00: у Садыра Жапарова 79,2 процента

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

По данным АСУ, на 22.00 голоса избирателей распределились следующим образом:

Садыр Жапаров — 79,2 процента;

Канат Исаев — 0,58 процента;

Мыктыбек Арстанбек — 1,67 процента;

Клара Сооронкулова — 0,99 процента;

Имамидин Ташов — 1,19 процента;

Абдиль Сегизбаев — 1,46 процента;

Адахан Мадумаров — 6,52 процента;

Аймен Касенов — 0,90 процента;

Улукбек Кочкоров — 0,68 процента;

Женишбек Байгуттиев — 0,09 процента;

Эльдар Абакиров — 0,50 процента;

Курсан Асанов — 0,50 процента;

Арстанбек Абдылдаев — 0,20 процента;

Равшан Джеенбеков — 0,19 процента;

Бактыбек Калмаматов — 0,50 процента;

Бабыржан Тольбаев — 2,34 процента;

Каныбек Иманалиев — 0,18 процента.

Против всех проголосовали 1,34 процента.

На референдуме, по предварительным сведениям АСУ, президентскую форму предпочли 81,22 процента избирателей, парламентскую — 10,85 процента. Против двух предложенных вариантов — 4,43 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179432/
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