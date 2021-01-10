Выборы президента и референдум. Стало известно, как голосовал Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев бросил в урну чистый бюллетень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

По его словам, бывший глава государства никого из кандидатов не поддержал, а по форме правления отдал свой голос за парламентаризм.

«Вчера в рамках досрочного голосования Алмазбек Атамбаев, находясь в колонии № 47, принял участие в выборах. Об этом стало известно от адвоката Сергея Слесарева. Алмазбек Атамбаев на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень. А по форме правления отдал свой голос за парламентаризм. Также стоит отметить, что в ходе предвыборной кампании бывший глава государства ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него», — написал адвокат.